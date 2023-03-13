(Комарова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Комарова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Отец

1789 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Комаровъ Дементий

Мать: Комарова Ирина

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