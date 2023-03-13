Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Комарова) Прасковья
(Комарова) Прасковья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Пол
Женский
Отец
Комаровъ Дементий
1789 г.р.
Мать
Комарова (Окулинушкина) Ирина
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Комаровъ Дементий
Мать:
Комарова Ирина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия