Пучков Анфиноген (Афиноген) Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
16.12.1914
Сын: Пучков Константин Афиногенович
Мать ребёнка: Пучкова Лукерия (Гликерия) Михайловна
восприемники Ерошеев Андрей Михаилов Пучкова Маремьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Пучкова Лукерия (Гликерия) Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
поручители Калашников Иосиф Игнатьев Пучков Иван Леонтьевич Кириллов Андрей Филиппов Усков Андрей Стефанов
Смерть
Неизвестно