Пучков Анфиноген (Афиноген) Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучков Анфиноген (Афиноген) Леонтьевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Пучков Леонтий Ефимович

Мать: Пучкова Праскева Дмитриевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.12.1914

Сын: Пучков Константин Афиногенович

Мать ребёнка: Пучкова Лукерия (Гликерия) Михайловна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники Ерошеев Андрей Михаилов Пучкова Маремьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1920

Сын: Пучков Петр Афиногенович

Мать ребёнка: Пучкова Лукерия (Гликерия) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Лукерия (Гликерия) Михайловна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
поручители Калашников Иосиф Игнатьев Пучков Иван Леонтьевич Кириллов Андрей Филиппов Усков Андрей Стефанов
Смерть
Неизвестно
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