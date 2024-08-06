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Шатунов Федот Михеев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.03.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1896 ст.

Отец: Шатунов Михей Антонов

Мать: Шатунова Ульяна Герасимова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Федор Федотов

Мать ребёнка: Шатунова (Кузнецова) Федосья Филиппова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
01.03.1896 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
: Иоанн Петров Кузнецов Евгения Архипова Казорина
Бракосочетание
26.05.1914 ст.

Жена: Шатунова (Кузнецова) Федосья Филиппова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Симеон Иванов Леуткин Емельян Никифоров Печников- запасной рядовой По невесте Николай Иванов Кузнецов Михаил Михеев Шатунов
Рождение ребёнка
11.10.1918 ст.

Сын: Шатунов Андрей Федотов

Мать ребёнка: Шатунова (Кузнецова) Федосья Филиппова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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