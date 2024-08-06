Шатунов Федот Михеев
Место рождения
Дата рождения01.03.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1896 ст.
Отец: Шатунов Михей Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шатунова (Кузнецова) Федосья Филиппова
Крещение
01.03.1896 ст.
: Иоанн Петров Кузнецов Евгения Архипова Казорина
Бракосочетание
26.05.1914 ст.
По жениху Симеон Иванов Леуткин Емельян Никифоров Печников- запасной рядовой По невесте Николай Иванов Кузнецов Михаил Михеев Шатунов
Рождение ребёнка
11.10.1918 ст.
Мать ребёнка: Шатунова (Кузнецова) Федосья Филиппова
Смерть
Неизвестно