Егоренко Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1993
Сын: Егоренко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Егоренко Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
27.04.1999
Сын: Егоренко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Егоренко Людмила Сергеевна