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Plisnik Johannes / Johan Friedrich
Plisnik Johannes / Johan Friedrich
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
1960
Пол
Мужской
Отец
Plisnik Jaan
1824 г.р.
Мать
Plisnik (Feldberg) Liisu
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Plisnik Jaan
Мать:
Plisnik Liisu
Смерть
1960
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