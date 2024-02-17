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Plisnik Johannes / Johan Friedrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Plisnik Jaan

Мать: Plisnik Liisu

Смерть
1960
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