Мосейчук (Власюк) Ана Ивовлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосейчук (Власюк) Ана Ивовлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Майструк (Мосейчук) Василий Никифоров

Отец ребёнка: Мосейчук Никифор Степанович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Мосейчук Пимен Никифорович

Отец ребёнка: Мосейчук Никифор Степанович

Тайки, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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