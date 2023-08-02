Мосейчук (Власюк) Ана Ивовлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Майструк (Мосейчук) Василий Никифоров
Отец ребёнка: Мосейчук Никифор Степанович
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Мосейчук Пимен Никифорович
Отец ребёнка: Мосейчук Никифор Степанович
Тайки, Житомирська область
Смерть
Неизвестно