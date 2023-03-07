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Ширманова Анна Козминична

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1740

Сын: Ширкин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Ширкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Феврония Васильевна

Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширманов Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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