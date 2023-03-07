Ширманова Анна Козминична
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Феврония Васильевна
Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно