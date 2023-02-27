Петров Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 05.12.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1966
Дочь: Жорина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Петрова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
27.10.1969
Мать ребёнка: Петрова Антонина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно