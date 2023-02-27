Петров Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Николай Николаевич

Петров Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 05.12.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1966

Дочь: Жорина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Петрова Антонина Александровна

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.10.1969

Сын: Петров Илья Николаевич

Мать ребёнка: Петрова Антонина Александровна

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Антонина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close