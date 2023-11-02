Емец Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.2002
Сын: Сергеев Кирилл Александрович
Мать ребёнка: (Сергеева) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
18.07.2010
Рождение ребёнка
28.04.2013
Рождение ребёнка
02.11.2018