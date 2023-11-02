Емец Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емец Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.2002

Сын: Сергеев Кирилл Александрович

Мать ребёнка: (Сергеева) Екатерина Александровна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
18.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сергеева) Екатерина Александровна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
28.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сергеева) Екатерина Александровна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
02.11.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сергеева) Екатерина Александровна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область

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