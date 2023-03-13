Сорокина Агрофена Павлова
Место рожденияизъ села Никольскаго
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
изъ села Никольскаго
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ Ивановъ
Ляхово
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сорокинъ Андрей
Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ Ивановъ
Рождение ребёнка
04.06.1803
Сын: Сорокинъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ Ивановъ
Ляхово
Рождение ребёнка
26.03.1807
Сын: Сорокинъ Титъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ Ивановъ
Ляхово
Бракосочетание
Неизвестно