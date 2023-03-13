Сорокина Агрофена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Агрофена Павлова

Сорокина Агрофена Павлова

avatar

Место рождения

изъ села Никольскаго

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

изъ села Никольскаго
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ Ивановъ

Ляхово
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сорокинъ Андрей

Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ Ивановъ

Рождение ребёнка
04.06.1803

Сын: Сорокинъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ Ивановъ

Ляхово
Рождение ребёнка
26.03.1807

Сын: Сорокинъ Титъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Степанъ Ивановъ

Ляхово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Степанъ Ивановъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close