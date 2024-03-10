Корчагин Владимир Николаевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Корчагина (Ваганова) Вера АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Корчагин Николай ВладимировичНеизвестно г.р.
Корчагин Сергей ВладимировичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Корчагина (Ваганова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Корчагина (Ваганова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоскович (Корчагина) Марина Владимировна
Мать ребёнка: Корчагина (Ваганова) Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно