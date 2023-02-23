Хавронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавронья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Архиповна

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Никита Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марина Архиповна

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Петр Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Смерть
Неизвестно
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