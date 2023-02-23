Хавронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Архиповна
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Никита Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марина Архиповна
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Петр Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Смерть
Неизвестно