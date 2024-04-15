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Денисенко Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

До 05.04.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.09.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Марфа Авраамовна Котенко
Бракосочетание
19.04.1887 ст.

Жена: Денисенко \\ Демяненко Анастасия Алексеевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDT3?i=163&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До 05.04.1888
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-V?i=616&cc=3511744&cat=1008700
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