Денисенко Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиДо 05.04.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
03.09.1885 ст.
Марфа Авраамовна Котенко
Бракосочетание
19.04.1887 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDT3?i=163&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 05.04.1888
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-V?i=616&cc=3511744&cat=1008700