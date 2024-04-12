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Гребенщиков Яков Федорович

Место рождения

Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.10.1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1785

Отец: Гребенщиков Федор Тарасович

Мать: Гребенщикова Анна Трофимовна

Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Васильевна

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гребенщиков Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Васильевна

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гребенщиков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Васильевна

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Васильевна

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Васильевна

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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