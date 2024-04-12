Гребенщиков Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения09.10.1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1785
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гребенщиков Ефим Яковлевич
Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гребенщиков Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно