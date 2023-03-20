Гремякова Маланья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гремякова Маланья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Гремяков Петр

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Гремяков Петр

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Гремяков Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гремяков Петр

Смерть
Неизвестно
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