Гремякова Маланья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Гремяков Петр
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Гремяков Петр
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Гремяков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гремяков Петр
Смерть
Неизвестно