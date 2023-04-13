Морозова Прасковья (Ларионова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Прасковья (Ларионова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ульяна Михайлова

Отец ребёнка: Морозов Михайла Андреев

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.10.1833

Дочь: Пераскева Михайлова

Отец ребёнка: Морозов Михайла Андреев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Морозов Михайла Андреев

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Михайла Андреев

Смерть
Неизвестно
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