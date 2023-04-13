Морозова Прасковья (Ларионова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Морозов Михайла Андреев
Рождение ребёнка
?.10.1833
Дочь: Пераскева Михайлова
Отец ребёнка: Морозов Михайла Андреев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Морозов Михайла Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно