Гордеев Илья Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Илья Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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