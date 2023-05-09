Максина Феврония Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксина Феврония Илларионовна

Максина Феврония Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1853

Сын: Овсянкин Григорий Макарович

Отец ребёнка: Овсянкин Макар Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Максин Федор Антипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1857

Дочь: Максина Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Максин Федор Антипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1859

Сын: Максин Иван Федорович

Отец ребёнка: Максин Федор Антипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1860

Сын: Максин Николай Федорович

Отец ребёнка: Максин Федор Антипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянкин Макар Илларионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close