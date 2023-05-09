Максина Феврония Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1853
Сын: Овсянкин Григорий Макарович
Отец ребёнка: Овсянкин Макар Илларионович
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
11.10.1857
Дочь: Максина Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Максин Федор Антипович
Рождение ребёнка
23.06.1859
Отец ребёнка: Максин Федор Антипович
Рождение ребёнка
05.12.1860
Отец ребёнка: Максин Федор Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно