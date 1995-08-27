Зубкова (Григорьева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Григорьева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1918

Дата смерти

27.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1918

Отец: Григорьев Кузьма

Мать: Григорьева Мария

Рождение ребёнка
02.10.1946

Дочь: Амелин Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Зубков Константин

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семиниченко Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Николай

Отец ребёнка: Зубков Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Константин

Смерть
27.08.1995
Казахстан
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