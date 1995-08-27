Зубкова (Григорьева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1918
Дата смерти27.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1918
Отец: Григорьев Кузьма
Мать: Григорьева Мария
Рождение ребёнка
02.10.1946
Дочь: Амелин Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Зубков Константин
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семиниченко Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Николай
Отец ребёнка: Зубков Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубков Константин
Смерть
27.08.1995
Казахстан