Кантакузен (Орлова) Ольга Алексеевна 1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Кантакузен (Орлова) Ольга Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1923

умерла 1984

Отец
Орлов Алексей Александрович14.12.1891 г.р.
Мать
Орлова (Бойе-Ав-Геннес) Мария Адольфовна23.10.1902 г.р.
Супруги
Кантакузен Пётр Георгиевич22.09.1922 г.р.
Дети
Кантакузен Пётр Петрович18.07.1947 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Орлов Алексей Александрович

Мать: Орлова (Бойе-Ав-Геннес) Мария Адольфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кантакузен Пётр Георгиевич

Рождение ребёнка
18.07.1947

Сын: Кантакузен Пётр Петрович

Отец ребёнка: Кантакузен Пётр Георгиевич

Смерть
1984

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