Кантакузен (Орлова) Ольга Алексеевна
женский, родилась 1923
умерла 1984
ОтецОрлов Алексей Александрович14.12.1891 г.р.
МатьОрлова (Бойе-Ав-Геннес) Мария Адольфовна23.10.1902 г.р.
Супруги
Кантакузен Пётр Георгиевич22.09.1922 г.р.
Дети
Кантакузен Пётр Петрович18.07.1947 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1947
Отец ребёнка: Кантакузен Пётр Георгиевич
Смерть
1984