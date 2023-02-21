Киселева Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Кондратий Евлампиевич
Пучьки, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно