Киселева Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Прасковья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Кондратий Евлампиевич

Пучьки, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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