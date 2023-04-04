Троян Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1922
Дата смерти09.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922
Отец: Троян Григорий Демьянович
Мать: Троян Матрена Иосиповна
Военная служба
После 22.06.1941
На фронт не попал, был хлебопеком во фронтовой пекарне. Научился печь хлеб, наблюдая за матерью.
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
03.08.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
09.05.1980