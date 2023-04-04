Троян Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1922

Дата смерти

09.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Между 1887 и 1893 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922

Отец: Троян Григорий Демьянович

Мать: Троян Матрена Иосиповна

Военная служба
После 22.06.1941
На фронт не попал, был хлебопеком во фронтовой пекарне. Научился печь хлеб, наблюдая за матерью.
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Троян Марфа

Рождение ребёнка
03.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Троян Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Троян Марфа

Смерть
09.05.1980
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