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Маслов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1957

Отец: Маслов Николай

Мать: Мария

Рождение ребёнка
07.07.1972

Дочь: Есина Галина

Мать ребёнка: Маслова Мария

Рождение ребёнка
04.02.1980

Дочь: Анискина Елена

Мать ребёнка: Маслова Мария

Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.05.1983

Сын: Маслов Денис

Мать ребёнка: Маслова Мария

Бракосочетание
12.08.2012

Жена: Маслова Мария

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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