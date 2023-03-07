Маслов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1957
Отец: Маслов Николай
Мать: Мария
Рождение ребёнка
07.07.1972
Дочь: Есина Галина
Мать ребёнка: Маслова Мария
Рождение ребёнка
04.02.1980
Дочь: Анискина Елена
Мать ребёнка: Маслова Мария
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.05.1983
Сын: Маслов Денис
Мать ребёнка: Маслова Мария
Бракосочетание
12.08.2012
Жена: Маслова Мария
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область