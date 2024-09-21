Лундберг Оскар 18.08.1962 — найти родственников по фамилии на Familio

Лундберг Оскар

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.08.1962

Отец
Лундберг Вильхельм17.08.1933 г.р.
Мать
Лундберг (Юханссон) Ива16.10.1935 г.р.
Супруги
Форсберг Сесилия22.07.1965 г.р.
Дети
Лундберг Хьюго11.02.1997 г.р.
Лундберг Эльза31.03.1999 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1962

Отец: Лундберг Вильхельм

Мать: Лундберг (Юханссон) Ива

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Форсберг Сесилия

Рождение ребёнка
11.02.1997

Сын: Лундберг Хьюго

Мать ребёнка: Форсберг Сесилия

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
31.03.1999

Дочь: Лундберг Эльза

Мать ребёнка: Форсберг Сесилия

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