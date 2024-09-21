Лундберг Оскар
мужской, родился 18.08.1962
ОтецЛундберг Вильхельм17.08.1933 г.р.
МатьЛундберг (Юханссон) Ива16.10.1935 г.р.
Супруги
Форсберг Сесилия22.07.1965 г.р.
Дети
Лундберг Хьюго11.02.1997 г.р.
Лундберг Эльза31.03.1999 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1962
Отец: Лундберг Вильхельм
Мать: Лундберг (Юханссон) Ива
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Форсберг Сесилия
Рождение ребёнка
11.02.1997
Сын: Лундберг Хьюго
Мать ребёнка: Форсберг Сесилия
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
31.03.1999
Дочь: Лундберг Эльза
Мать ребёнка: Форсберг Сесилия