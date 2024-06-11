Субботин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803 ст.

Отец: Субботин Василий Фёдорович

Мать: не указана

От первой жены
Место жительства
1826 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
1826 переведён в село Верхнемульинское
Восприемник
27.08.1850 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В у Ивана Егоровича Субботина - племянник, сын двоюродного брата
Смерть
Неизвестно

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