Субботин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1803 ст.
Отец: Субботин Василий Фёдорович
Мать: не указана
От первой жены
Место жительства
1826 ст.
1826 переведён в село Верхнемульинское
Восприемник
27.08.1850 ст.
В у Ивана Егоровича Субботина - племянник, сын двоюродного брата
Смерть
Неизвестно