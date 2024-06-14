Никитин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Серафима Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Владислав Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Виталий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно