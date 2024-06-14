Никитин Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Андрей

Никитин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Арзамасова Раиса Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Серафима Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Леонид Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Владислав Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Виталий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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