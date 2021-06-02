Малахова (Блахнова) Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рождения15.06.1928
Дата смерти02.06.2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1953
Рождение ребёнка
06.04.1956
Рождение ребёнка
18.11.1958
Рождение ребёнка
08.04.1964
Рождение ребёнка
03.12.1965
Дочь: Панина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.2021
Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Захоронение: Новокарьгинское кладбище