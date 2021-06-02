Малахова (Блахнова) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Блахнова) Пелагея Степановна

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Место рождения

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

15.06.1928

Дата смерти

02.06.2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1927 г.р.

Дети

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1965 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Василий Иванович

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Василий Иванович

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Василий Иванович

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.12.1965

Дочь: Панина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Иванович

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Василий Иванович

Смерть
02.06.2021
Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Захоронение: Новокарьгинское кладбище
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