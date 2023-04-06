Христенко Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
22.10.1890
Рождение ребёнка
06.09.1891
Дочь: Воловая Анна Николаевна
Мать ребёнка: Христенко Матрона Платоновна
Рождение ребёнка
03.10.1893
Сын: Христенко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Христенко Матрона Платоновна
Рождение ребёнка
25.02.1903
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Христенко Матрона Платоновна
Рождение ребёнка
14.04.1905
Сын: Христенко Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Христенко Матрона Платоновна
Рождение ребёнка
06.08.1909
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Христенко Матрона Платоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно