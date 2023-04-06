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Христенко Николай Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Христенко Василий Федорович

Мать: Христенко Василиса Ивановна

Бракосочетание
22.10.1890

Жена: Христенко Матрона Платоновна

Рождение ребёнка
06.09.1891

Дочь: Воловая Анна Николаевна

Мать ребёнка: Христенко Матрона Платоновна

Рождение ребёнка
03.10.1893

Сын: Христенко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Христенко Матрона Платоновна

Рождение ребёнка
25.02.1903

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Христенко Матрона Платоновна

Рождение ребёнка
14.04.1905

Сын: Христенко Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Христенко Матрона Платоновна

Рождение ребёнка
06.08.1909

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Христенко Матрона Платоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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