Козловъ Елизаръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловъ Елизаръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козловъ Федосей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Козловъ Алексей

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Павлова

хуторъ Тарасовский
Рождение ребёнка
10.09.1901

Сын: Козловъ Корнилъ

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Павлова

хуторъ Тарасовский
Рождение ребёнка
28.04.1903

Дочь: Козлова Елена

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Павлова

хуторъ Тарасовский
Рождение ребёнка
29.06.1914

Дочь: Козлова Анна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Павлова

хуторъ Тарасовский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Евдокия Павлова

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