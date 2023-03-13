Козлова Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Евдокия Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Козловъ Алексей

Отец ребёнка: Козловъ Елизаръ

хуторъ Тарасовский
Рождение ребёнка
10.09.1901

Сын: Козловъ Корнилъ

Отец ребёнка: Козловъ Елизаръ

хуторъ Тарасовский
Рождение ребёнка
28.04.1903

Дочь: Козлова Елена

Отец ребёнка: Козловъ Елизаръ

хуторъ Тарасовский
Рождение ребёнка
29.06.1914

Дочь: Козлова Анна

Отец ребёнка: Козловъ Елизаръ

хуторъ Тарасовский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Елизаръ

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