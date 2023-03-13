Козлова Евдокия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Козловъ Алексей
Отец ребёнка: Козловъ Елизаръ
хуторъ Тарасовский
Рождение ребёнка
10.09.1901
Сын: Козловъ Корнилъ
Отец ребёнка: Козловъ Елизаръ
хуторъ Тарасовский
Рождение ребёнка
28.04.1903
Дочь: Козлова Елена
Отец ребёнка: Козловъ Елизаръ
хуторъ Тарасовский
Рождение ребёнка
29.06.1914
Дочь: Козлова Анна
Отец ребёнка: Козловъ Елизаръ
хуторъ Тарасовский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Елизаръ