Салтыкова (Долгорукова) Екатерина Васильевна 21.04.1791 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Салтыкова (Долгорукова) Екатерина Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.04.1791, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 18.01.1863

Отец
Долгоруков Василий Васильевич03.07.1750 г.р.
Мать
Долгорукова (Барятинская) Екатерина Фёдоровна29.10.1769 г.р.
Супруги
Салтыков Сергей Николаевич06.06.1776 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1791

Отец: Долгоруков Василий Васильевич

Мать: Долгорукова (Барятинская) Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
28.10.1808

Муж: Салтыков Сергей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
18.01.1863

Мы используем куки для улучшения работы сайта.