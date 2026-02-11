Салтыкова (Долгорукова) Екатерина Васильевна
женский, родилась 21.04.1791, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 18.01.1863
ОтецДолгоруков Василий Васильевич03.07.1750 г.р.
МатьДолгорукова (Барятинская) Екатерина Фёдоровна29.10.1769 г.р.
Супруги
Салтыков Сергей Николаевич06.06.1776 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.04.1791
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
28.10.1808
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.01.1863