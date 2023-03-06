Некрасова Евфросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович
Бракосочетание
До 1809
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Некрасов Арсений Яковлевич
Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Некрасов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Некрасов Андроник Яковлевич
Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно