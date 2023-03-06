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Некрасова Евфросинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Некрасов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1809

Муж: Некрасов Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Некрасов Арсений Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Некрасов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Некрасов Андроник Яковлевич

Отец ребёнка: Некрасов Яков Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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