Гуторов Иларион Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1912 ст.
Дочь: Гуторова Лариса Иларионовна
Мать ребёнка: Гуторова Наталья Федоровна
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Рождественской волости Курской губернии и уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно