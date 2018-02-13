Герасюк (Троян) Таиса (Таисия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1935
Дата смерти13.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1935
Отец: Троян Григорий Демьянович
Мать: Троян Матрена Иосиповна
Рождение ребёнка
02.?.1963
Сын: Герасюк Юрий
Отец ребёнка: Герасюк Александр
станица Кущевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасюк Александр
Смерть
13.02.2018
Кущёвка, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Тётя Тая упала 10-го января 2018, сломала шейку бедра и категорически отказалась в больницу. Сказала - Вы меня увезёте, а дядя Саша (88 лет- не слышит, н... Показать все