Герасюк (Троян) Таиса (Таисия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасюк (Троян) Таиса (Таисия)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1935

Дата смерти

13.02.2018

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Между 1887 и 1893 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1935

Отец: Троян Григорий Демьянович

Мать: Троян Матрена Иосиповна

Рождение ребёнка
02.?.1963

Сын: Герасюк Юрий

Отец ребёнка: Герасюк Александр

станица Кущевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасюк Александр

Смерть
13.02.2018
Кущёвка, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Тётя Тая упала 10-го января 2018, сломала шейку бедра и категорически отказалась в больницу. Сказала - Вы меня увезёте, а дядя Саша (88 лет- не слышит, н... Показать все
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