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Галанин Евдоким Стефанович(Степанович)

Место рождения

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

31.07.1815 ст.

Дата смерти

06.04.1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1815 ст.

Отец: Галанин (Попов) Стефан Тимофевич

Мать: Галанина (Тихонова) Марфа Гавриловна

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
15.08.1815 ст.
Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
восприемники: кемский мещанин Василий Богданов и девка шуерецкой волости Анна Корнилова
Бракосочетание
10.10.1847 ст.

Жена: Галанина (Богданова) Пелагея Ивановна

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Поручители по жениху шуерецкой волости крестьяне Пётр Дмитриевич Тюлляков и Антон Степанович Галанин, а по невесте той же деревни крестьяне Павел Степанович Федосеев и Александр Андреевич Годиев
Рождение ребёнка
02.12.1852 ст.

Дочь: Галанина (Галанина) Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Галанина (Богданова) Пелагея Ивановна

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
06.04.1856 ст.
Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Умер от чахотки, похоронен на церковном кладбище

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