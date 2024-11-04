Галанин Евдоким Стефанович(Степанович)
Место рождения
Дата рождения31.07.1815 ст.
Дата смерти06.04.1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1815 ст.
Крещение
15.08.1815 ст.
восприемники: кемский мещанин Василий Богданов и девка шуерецкой волости Анна Корнилова
Бракосочетание
10.10.1847 ст.
Поручители по жениху шуерецкой волости крестьяне Пётр Дмитриевич Тюлляков и Антон Степанович Галанин, а по невесте той же деревни крестьяне Павел Степанович Федосеев и Александр Андреевич Годиев
Рождение ребёнка
02.12.1852 ст.
Дочь: Галанина (Галанина) Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Галанина (Богданова) Пелагея Ивановна
Смерть
06.04.1856 ст.
Умер от чахотки, похоронен на церковном кладбище