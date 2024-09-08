Ефросиния Захарова
Место рождения
Дата рождения23.06.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1858 ст.
Отец: Захар (Захарий) Леонов
Мать: Наталья Никитина
Крещение
24.06.1858 ст.
Бракосочетание
06.10.1875 ст.
Муж: Матвей Борисов
Место жительства
После 06.10.1875 ст.
Рождение ребёнка
02.02.1882 ст.
Дочь: Агафья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Борисов
Рождение ребёнка
28.01.1884 ст.
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Борисов
Рождение ребёнка
20.11.1886 ст.
Дочь: Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Борисов
Рождение ребёнка
20.12.1888 ст.
Отец ребёнка: Матвей Борисов
Рождение ребёнка
30.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Матвей Борисов
Рождение ребёнка
19.07.1893 ст.
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Борисов
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Борисов
Смерть
Неизвестно