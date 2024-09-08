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Ефросиния Захарова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.06.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1858 ст.

Отец: Захар (Захарий) Леонов

Мать: Наталья Никитина

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
24.06.1858 ст.
Бракосочетание
06.10.1875 ст.

Муж: Матвей Борисов

Место жительства
После 06.10.1875 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1882 ст.

Дочь: Агафья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Борисов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1884 ст.

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Борисов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1886 ст.

Дочь: Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Борисов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1888 ст.

Сын: Борисов Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Борисов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.01.1891 ст.

Сын: Борисов Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Борисов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1893 ст.

Дочь: Мария Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Борисов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.

Дочь: Мария Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Борисов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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