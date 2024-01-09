Бутина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1918
Дочь: Гусева Фаина Михайловна
Отец ребёнка: Бутин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бутин Михаил