Булдаков Трофим Ефимович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Булдаков Ефим Андреевич
Мать: Булдакова Миндора Деевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Булдакова Пелагея Трофимовна
Мать ребёнка: Булдакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Булдаков Семён Трофимович
Мать ребёнка: Булдакова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Булдаков Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Булдакова Анастасия Ивановна
Смерть
После 1858