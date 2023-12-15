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Булдаков Трофим Ефимович

Место рождения

Шебалинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Булдаков Ефим Андреевич

Мать: Булдакова Миндора Деевна

Шебалинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Булдакова Пелагея Трофимовна

Мать ребёнка: Булдакова Анастасия Ивановна

Шебалинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Булдаков Семён Трофимович

Мать ребёнка: Булдакова Анастасия Ивановна

Шебалинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Булдаков Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Булдакова Анастасия Ивановна

Шебалинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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