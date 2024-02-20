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Калафат Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Сарра Васильевна

Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
До 1821

Муж: Калафат Василий Иванович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Калафат Федор Васильевич

Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Калафат Серафим Васильевич

Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Февронья Васильевна

Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Кирикия Васильевна

Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Агрепина

Отец ребёнка: Калафат Василий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Смерть
Неизвестно
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