(Калафат) Агрепина
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Калафат Василий Иванович
Мать: Калафат Василиса
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Смерть
Неизвестно