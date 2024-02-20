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(Калафат) Агрепина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Калафат Василий Иванович

Мать: Калафат Василиса

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-112
Смерть
Неизвестно
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