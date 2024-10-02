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Лобарева Мария Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Лобарев Афанасий Сидоров

Мать: Лобарева (Ежова) Ксения Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетнев Павел Иванов

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Тетнева Мария Павлова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тетнева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1873

Сын: Тетнев Александр Павлов

Отец ребёнка: Тетнев Павел Иванов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шульц Николай Емельянов

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1878

Муж: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шульц Юлия Емельянова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Шульц Ольга Емельянова

Отец ребёнка: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов

Село Солдатское
Рождение ребёнка
1885

Сын: Шульц Николай Емельянов

Отец ребёнка: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шульц Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Леонова (Шульц) Елизавета Емельянова

Отец ребёнка: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шульц Клавдия Емельянова

Отец ребёнка: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов

Смерть
1912

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