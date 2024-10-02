Лобарева Мария Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тетнев Павел Иванов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Тетнева Мария Павлова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Тетнева Екатерина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Тетнев Павел Иванов
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шульц Юлия Емельянова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Шульц Ольга Емельянова
Отец ребёнка: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов
Село Солдатское
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Леонова (Шульц) Елизавета Емельянова
Отец ребёнка: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шульц Клавдия Емельянова
Отец ребёнка: Шульц Емельян (Эмиль) Карлов
Смерть
1912