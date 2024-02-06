Вихорева Евдокия(Авдотья) Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихорева Евдокия(Авдотья) Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Вихорев Артамон Андреев

Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Каликина Епистимья Андреева

Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов

Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1819 ст.

Сын: Вихорев Наум Андреев

Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.04.1821 ст.

Дочь: Ирина Андреева

Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Источник: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65H8-RYWR
Рождение ребёнка
11.12.1824 ст.

Сын: Вихорев Спиридон Андреев

Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Источник: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65H8-RFBF
Рождение ребёнка
25.01.1829 ст.

Сын: Вихорев Никита Андреев

Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Источник: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65FL-6MWW
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихорев Андрей Павлов

Смерть
После 1834
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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