Вихорева Евдокия(Авдотья) Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807 ст.
Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Каликина Епистимья Андреева
Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов
Ирменское, Екатерининская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1819 ст.
Сын: Вихорев Наум Андреев
Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов
Рождение ребёнка
09.04.1821 ст.
Дочь: Ирина Андреева
Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов
Источник: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65H8-RYWR
Рождение ребёнка
11.12.1824 ст.
Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов
Источник: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65H8-RFBF
Рождение ребёнка
25.01.1829 ст.
Отец ребёнка: Вихорев Андрей Павлов
Источник: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65FL-6MWW
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834