Каганкова Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганкова Анна Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

14.01.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Каганков Николай Иванович

Отец ребёнка: Каганков Иван

Рождение ребёнка
До 1843

Сын: Каганков Семен Иванович

Отец ребёнка: Каганков Иван

Рождение ребёнка
1846

Сын: Каганков Иван Иванович

Отец ребёнка: Каганков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каганков Иван

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1881
Причина смерти: старость
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