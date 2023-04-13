Каганкова Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1808
Дата смерти14.01.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Каганков Николай Иванович
Отец ребёнка: Каганков Иван
Рождение ребёнка
До 1843
Отец ребёнка: Каганков Иван
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Каганков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каганков Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1881
Причина смерти: старость