Русакова Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русаков Антон
Мать: Русакова Агафья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пинаева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Минухов Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Минухов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Минухов Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Минухова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Минухов Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Минухов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Минухов Григорий Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно