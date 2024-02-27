Русакова Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русаков Антон

Мать: Русакова Агафья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пинаева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Минухов Григорий Евсеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Минухов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Минухов Григорий Евсеевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Минухова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Минухов Григорий Евсеевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Минухов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Минухов Григорий Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минухов Григорий Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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