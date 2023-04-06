Исаченко Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1910
Дата смерти19.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Риттер Фон Кюнельт-Леддин Барбара
Мать ребёнка: Исаченко Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1978
г. Клагенфурт-на-Вёртерзе, Каринтия, Австрийская Республика