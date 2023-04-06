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Исаченко Александр Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.12.1910

Дата смерти

19.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Риттер Фон Кюнельт-Леддин Барбара

Мать ребёнка: Исаченко Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаченко Елена Николаевна

Смерть
19.03.1978
г. Клагенфурт-на-Вёртерзе, Каринтия, Австрийская Республика
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