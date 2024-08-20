Панарина (Ковригина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Ковригина) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Амвросий Филиппович

Рождение ребёнка
03.10.1908

Дочь: (Панарина) Мария Амвросиевна

Отец ребёнка: Панарин Амвросий Филиппович

Рождение ребёнка
13.12.1910

Сын: Панарин Илья Амвросиевич

Отец ребёнка: Панарин Амвросий Филиппович

Рождение ребёнка
06.04.1912

Сын: Панарин Василий Амвросиевич

Отец ребёнка: Панарин Амвросий Филиппович

Рождение ребёнка
05.01.1914

Сын: Панарин Амвросий Амвросиевич

Отец ребёнка: Панарин Амвросий Филиппович

Рождение ребёнка
29.01.1915

Сын: Панарин Иван Амвросиевич

Отец ребёнка: Панарин Амвросий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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