Панарина (Ковригина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1908
Дочь: (Панарина) Мария Амвросиевна
Отец ребёнка: Панарин Амвросий Филиппович
Рождение ребёнка
13.12.1910
Отец ребёнка: Панарин Амвросий Филиппович
Рождение ребёнка
06.04.1912
Сын: Панарин Василий Амвросиевич
Отец ребёнка: Панарин Амвросий Филиппович
Рождение ребёнка
05.01.1914
Сын: Панарин Амвросий Амвросиевич
Отец ребёнка: Панарин Амвросий Филиппович
Рождение ребёнка
29.01.1915
Отец ребёнка: Панарин Амвросий Филиппович
Смерть
Неизвестно