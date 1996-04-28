Беликов Иоан Иоанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликов Иоан Иоанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

28.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Биликов Иоан

Мать: не указана

Смерть
28.04.1996
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