Плетухин Виктор Михайлович
мужской, родился 08.06.1941
умер ?.02.1987
ОтецПлетухин Михаил Дмитриевич1908 г.р.
МатьПлетухина (Шувалова) Мария09.06.1904 г.р.
Супруги
Плетухина (Галошина) Светлана Александровна10.06.1944 г.р.
Дети
Шувалова (Плетухина) Елена ВикторовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шувалова (Плетухина) Елена Викторовна
Мать ребёнка: Плетухина (Галошина) Светлана Александровна
Смерть
?.02.1987