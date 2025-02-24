Плетухин Виктор Михайлович 08.06.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плетухин Виктор Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.06.1941

умер ?.02.1987

Отец
Плетухин Михаил Дмитриевич1908 г.р.
Мать
Плетухина (Шувалова) Мария09.06.1904 г.р.
Супруги
Плетухина (Галошина) Светлана Александровна10.06.1944 г.р.
Дети
Шувалова (Плетухина) Елена ВикторовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1941

Отец: Плетухин Михаил Дмитриевич

Мать: Плетухина (Шувалова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетухина (Галошина) Светлана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шувалова (Плетухина) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Плетухина (Галошина) Светлана Александровна

Смерть
?.02.1987

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