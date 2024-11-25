(Копченова) Матрена Павловна
женский, родилась Неизвестно
Дети
(Копченова) Марфа Семновна1878 г.р.
Копченов Владимир Семенович14.06.1879 г.р.
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Копченова) Марфа Семновна
Отец ребёнка: Копченов Семен Никифорович
Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1879
Сын: Копченов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Копченов Семен Никифорович
Российская империя