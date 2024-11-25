(Копченова) Матрена Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Копченова) Матрена Павловна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
(Копченова) Марфа Семновна1878 г.р.
Копченов Владимир Семенович14.06.1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Копченова) Марфа Семновна

Отец ребёнка: Копченов Семен Никифорович

Российская империя

Рождение ребёнка
14.06.1879

Сын: Копченов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Копченов Семен Никифорович

Российская империя

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