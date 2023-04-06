Антонова (Капранова) Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Капранова) Евдокия Дмитриева

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Место рождения

Щукино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

12.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1880

Отец: Капранов Дмитрий Фадеев

Мать: Капранова Анна Павлова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
27.09.1896

Муж: Антонов Симеон Алексеев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1901

Дочь: Пелагея Симеонова

Отец ребёнка: Антонов Симеон Алексеев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.10.1910

Сын: Антонов Михаил Симеонов

Отец ребёнка: Антонов Симеон Алексеев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1913

Сын: Антонов Иоаннъ Симеонов

Отец ребёнка: Антонов Симеон Алексеев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1914

Сын: Антонов Иоаннъ Симеонов

Отец ребёнка: Антонов Симеон Алексеев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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