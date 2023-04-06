Антонова (Капранова) Евдокия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения12.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1880
Отец: Капранов Дмитрий Фадеев
Мать: Капранова Анна Павлова
Бракосочетание
27.09.1896
Рождение ребёнка
06.10.1901
Дочь: Пелагея Симеонова
Отец ребёнка: Антонов Симеон Алексеев
Рождение ребёнка
03.10.1910
Отец ребёнка: Антонов Симеон Алексеев
Рождение ребёнка
06.01.1913
Отец ребёнка: Антонов Симеон Алексеев
Рождение ребёнка
09.08.1914
Отец ребёнка: Антонов Симеон Алексеев
Смерть
Неизвестно